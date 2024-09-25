Войнов из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов не сыграет в ближайших матчах команды, сообщил генеральный директор нижегородцев Александр Харламов.

«Вячеслав Войнов не полетел с командой на выезд на Дальний Восток. Он проходит медобследование в связи с травмой», — цитирует Харламова ТАСС.

В текущем сезоне 34-летний хоккеист провел за «Торпедо» 8 матчей, отличившись тремя голевыми передачами.

26 сентября «Торпедо» на выезде сыграет с «Адмиралом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.