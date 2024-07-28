Войнов и Свечников станут игроками «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», защитник Вячеслав Войнов и нападающий Евгений Свечников в ближайшее время покинут «Ак Барс» и станут игроками нижегородского «Торпедо».

В прошедшем сезоне 34-летний Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он не сделал ни одного результативного действия в пяти играх.

На счету 27-летнего Свечникова 13 (8+5) очков в 32 матчах регулярки и одна шайба в двух матчах Кубка Гагарина.