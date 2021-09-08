Войнов дебютирует за «Динамо» в матче против «Авангарда»
18:36
Защитник Вячеслав Войнов попал в состав «Динамо» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Для него это будет дебют в составе бело-голубых.
Летом Войнов подписал контракт с московским клубом. В последний раз олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лед в официальном матче, играя за «Авангард» в Кубке Гагарина-2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4).
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