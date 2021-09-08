Войнов дебютирует за «Динамо» в матче против «Авангарда»

Защитник Вячеслав Войнов попал в состав «Динамо» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Для него это будет дебют в составе бело-голубых.

Войнов в игре!



Через час начинаем встречу с «Авангардом». pic.twitter.com/diVGy9EnFF — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 8, 2021

Летом Войнов подписал контракт с московским клубом. В последний раз олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лед в официальном матче, играя за «Авангард» в Кубке Гагарина-2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4).