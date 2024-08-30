Вовченко заявил, что его удивило решение Разина увести «Металлург» во время матча
Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера команды Андрея Разина увести команду в матче Мемориала Ромазана против «Нефтехимика».
В третьем периоде Вовченко получил серьезную травму после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не нашли нарушения в данном эпизоде, после чего Разин в знак протеста увел команду со льда.
«Можно сказать, что решение Андрея Разина увести команду удивило. Но мне кажется, что он сделал правильно. Так как ребята были разозленные, были бы какие-то драки. А это все предсезонный турнир, никому это не надо. Еще больше травм — это нехорошо. На предсезонных матчах стараешься не нанести травму сопернику, не толкаешься так сильно, как это было бы в сезоне. Но такие эпизоды, как со мной, случаются. Это стечение обстоятельств. Нужно быть более внимательным и аккуратным в таких эпизодах», — сказал Вовченко «СЭ».
«Металлургу» присудили техническое поражение в матче. Продолжительность встречи составила 49 минут.
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Металлург Мг – Локомотив
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