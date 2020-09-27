«Северсталь» прервала 7-матчевую победную серию «Ак Барса»

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла «Ак Барс» (3:2 Б). Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Даниил Вовченко.

Хозяева прервали 7-матчевую победную серию казанцев, которые проиграли во второй раз в сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Абдул — 2 (Морозов, Виттасмяки), 35:42 — 1:0. Фисенко — 1 (мен., Петров), 47:12 — 1:1. Вовченко — 2 (Петунин, Провольнев), 51:36 — 2:1. Галимов — 2 (Яруллин, Петров), 57:28 — 2:2. Вовченко — 3 (Адамчук), 64:15 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Рейдеборн.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 23 (6+8+6+3) — 32 (10+8+13+1).

Судьи: Ромасько, Соин.

27 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1516 зрителей.