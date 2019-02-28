Вот это да! Победный гол за 5 секунд до овертайма! "Спартак" одержал вторую победу в серии со СКА

"Спартак" одержал волевую победу над СКА во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ - 3:2. Победную шайбу забросил форвард Мартиньш Карсумс. В составе красно-белых также отличились форвард Илья Талалуев и защитник Дмитрий Калинин. У армейцев заброшенными шайбами отметились защитник Роман Рукавишников и нападающий Александр Барабанов.

Счет в серии составил 2-0. В первом матче "Спартак" победил со счетом 2:0. Третий матч пройдет в Москве 2 марта.

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1/4 финала

СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Голы: Рукавишников - 1 (Рундблад, Плотников), 26:05 - 1:0. Барабанов - 1 (бол., Дацюк), 30:52 - 2:0. Калинин - 1 (Дыбленко, Ганзл), 45:53 - 2:1. Талалуев - 1 (бол., Вишневский, Хохлачев), 56:52 - 2:2. Карсумс - 2 (Даугавиньш, Зубов), 59:55 - 2:3.

Вратари: Шестеркин (19:58 - 20:00, 59:55) - Гудачек.

Штраф: 12 - 16.

Броски: 34 (10+17+7) - 18 (7+2+9).

Судьи: Гусев, Фатеев.

28 февраля. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Счет в серии: 2:0 (2:0, 3:2).

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