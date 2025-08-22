Воспитанник «Локомотива» Дарьин стал игроком «Адмирала»

«Адмирал» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Дарьиным. Ранее о том, что хоккеист продолжит карьеру в команде из Владивостока, сообщал «СЭ».

Соглашение «Адмирала» с 25-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2026/27.

Дарьин стал неограниченно свободным агентом после расформирования «Витязя», за который форвард выступал в сезоне-2024/25. Ранее в КХЛ он также играл за «Торпедо» и «Локомотив», воспитанником которого является.

В FONBET чемпионате КХЛ-2024/25 Дарьин провел 48 матчей и набрал 16 (4+12) очков.