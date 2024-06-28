Воспитанник ЦСКА Катин рассказал, чем он похож на Сергачева

Воспитанник ЦСКА Михаил Катин, выступающий в американской лиге USHL, рассказал о схожести в плане игры с российским защитником «Тампы» Михаилом Сергачевым.

«Насколько в плане стиля я похож на Сергачева? Некоторые сходства есть. Каждый игрок уникален, различий тоже немало. Скорее себя я вижу в таких защитниках, как Эрик Карлссон и Роман Йоси. Что касается Сергачева, то мы оба леворукие, высокие, чем-то похожи в плане катания и мышления. Мы оба — двусторонние защитники, способные играть как в обороне, так и в атаке», — цитирует Катина Sport24.

Катин родился в 2006 году. В системе ЦСКА за все время он провел 183 матча, в которых отметился 6 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.