Воспитанник «Ак Барса» Хованов перешел в клуб из Франции

Российский форвард Александр Хованов подписал однолетний контракт с «Англетом», сообщает пресс-служба французского клуба.

Хованов является воспитанником «Ак Барса». В сезоне-2020/21 он сыграл за казанскую команду 7 матчей в КХЛ, не отметившись результативными действиями. С 2023 года нападающий выступал за жлобинский «Металлург». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист набрал 30 (5+25) очков в 50 играх.

На драфте НХЛ 2018 года Хованов был выбран «Миннесотой» в 3-м раунде под общим 86-м номером.