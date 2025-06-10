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Воспитанник «Ак Барса» Хованов перешел в клуб из Франции

Алина Савинова

Российский форвард Александр Хованов подписал однолетний контракт с «Англетом», сообщает пресс-служба французского клуба.

Хованов является воспитанником «Ак Барса». В сезоне-2020/21 он сыграл за казанскую команду 7 матчей в КХЛ, не отметившись результативными действиями. С 2023 года нападающий выступал за жлобинский «Металлург». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист набрал 30 (5+25) очков в 50 играх.

На драфте НХЛ 2018 года Хованов был выбран «Миннесотой» в 3-м раунде под общим 86-м номером.

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Александр Хованов
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ХК Ак Барс
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1 Металлург Мг 17 13 4 27
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3 Салават Юлаев 17 9 8 19
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5 Амур 16 8 8 17
6 Ак Барс 16 8 8 17
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