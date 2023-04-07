Воронков заявил, что «Ак Барс» не отпустит серию с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков высказался о победе команды над «Авангардом» в четвертом матче серии полуфинала Кубка Гагарина (1:0).

— Хорошая игра, Тимур Билялов нас постоянно в игре держит. Меньшинство хорошо отыграли. Будем работать дальше, — приводит «РБ Спорт» слова Воронкова.

— Как физически себя чувствуете? Матчи во Владивостоке не сказываются?

— По физике отлично готовы. Матчи во Владивостоке давно были.

— «Ак Барс» не имеет права отпускать серию?

— Мы и не отпустим.

На данный момент счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба.