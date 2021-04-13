Воронков стал самым молодым автором дубля в плей-офф КХЛ в истории «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков стал самым молодым автором дубля в истории казанцев в плей-офф КХЛ, сообщает Twitter клуба 13 апреля.

Форвард забросил две шайбы в пятом матче финала «Востока» против «Авангарда» (2:3) в возрасте 20 лет и 214 дней. На данный момент счет в серии 3-2 в пользу омичей. Шестой матч серии состоится сегодня 13 апреля в Казани. Начало — в 19.00 (мск).

20 лет и 214 дней. Дмитрий Воронков — самый молодой игрок «Ак Барса», оформивший дубль в плей-офф КХЛ pic.twitter.com/44MV9NuhYF — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 13, 2021

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ Воронков провел 53 матча, в которых набрал 19 (7+12) очков. В плей-офф турнира в активе нападающего 13 игр и 6 (5+1) очков.