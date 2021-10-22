Воронков — о матче с «Авангардом»: «Соперник набрал ход, но все будет зависеть от нас»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».
«Нас ждет очередной большой матч, мы готовимся, ждем болельщиков. После игры с «Динамо» был лишний день на отдых, мы перевели дух, разобрали ошибки и готовы к игре против принципиального соперника.
Журналисты всегда подогревают интерес к таким играм. Думаю, и мы, и болельщики с нетерпением ждем вечера.
«Авангард»? Хорошая, крепкая команда. Знаю, что они лидируют по игре в большинстве. Сейчас «Авангард» набрал ход, одержал несколько побед подряд. Но все будет зависеть от нас. Нам нужно сыграть правильно, помогать вратарю, блокировать броски, выполнять тренерские установки, и тогда придет результат», — цитирует Воронкова официальный сайт клуба.
Матч «Ак Барс» — «Авангард» состоится сегодня, 22 октября, в Казани. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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