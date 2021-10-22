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Воронков — о матче с «Авангардом»: «Соперник набрал ход, но все будет зависеть от нас»

14:03
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

«Нас ждет очередной большой матч, мы готовимся, ждем болельщиков. После игры с «Динамо» был лишний день на отдых, мы перевели дух, разобрали ошибки и готовы к игре против принципиального соперника.

Журналисты всегда подогревают интерес к таким играм. Думаю, и мы, и болельщики с нетерпением ждем вечера.

«Авангард»? Хорошая, крепкая команда. Знаю, что они лидируют по игре в большинстве. Сейчас «Авангард» набрал ход, одержал несколько побед подряд. Но все будет зависеть от нас. Нам нужно сыграть правильно, помогать вратарю, блокировать броски, выполнять тренерские установки, и тогда придет результат», — цитирует Воронкова официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барс» — «Авангард» состоится сегодня, 22 октября, в Казани. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21321

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Александр Кравченко все материалы автора
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