Воронков: «Надеюсь, через работу буду прибавлять в каждом матче»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, вернувшийся в строй команды после травмы, поделился впечатлениями от игры с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:2).
«Сегодня мы неплохо играли, это был быстрый матч. Хорошие скорости, много атаковали, хорошо играли в обороне. Чего-то не хватило — не забиваем свое, что должны забивать, хотя создали очень много моментов. Нам надо улучшать реализацию. Как самочувствие? Все в порядке, я восстановился. Надеюсь, через работу буду прибавлять в каждом матче», — цитирует Воронкова пресс-служба официального сайта КХЛ.
Форвард не выступал с конца сентября. В победном для его команды матче против «Трактора» (3:2) он получил повреждение нижней части тела.
На данный момент «Ак Барс» с 22 очками занимает 6-е место на Востоке. «Металлург» возглавил турнирную таблицу своей конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|21
|19
|2
|39
|2
|ЦСКА
|21
|14
|7
|31
|3
|Динамо М
|22
|14
|8
|31
|4
|Локомотив
|21
|13
|8
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|23
|11
|12
|27
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|9
|13
|22
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
|15
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|22
|15
|7
|33
|2
|Автомобилист
|22
|15
|7
|31
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|22
|11
|11
|24
|5
|Барыс
|22
|11
|11
|23
|6
|Ак Барс
|21
|9
|12
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|9
|Трактор
|22
|8
|14
|19
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|18
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|24.10
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|2 : 1
|24.10
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|0 : 1
|24.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|24.10
|19:30
|
ЦСКА – Трактор
|5 : 2