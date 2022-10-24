Воронков: «Надеюсь, через работу буду прибавлять в каждом матче»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, вернувшийся в строй команды после травмы, поделился впечатлениями от игры с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:2).

«Сегодня мы неплохо играли, это был быстрый матч. Хорошие скорости, много атаковали, хорошо играли в обороне. Чего-то не хватило — не забиваем свое, что должны забивать, хотя создали очень много моментов. Нам надо улучшать реализацию. Как самочувствие? Все в порядке, я восстановился. Надеюсь, через работу буду прибавлять в каждом матче», — цитирует Воронкова пресс-служба официального сайта КХЛ.

Форвард не выступал с конца сентября. В победном для его команды матче против «Трактора» (3:2) он получил повреждение нижней части тела.

На данный момент «Ак Барс» с 22 очками занимает 6-е место на Востоке. «Металлург» возглавил турнирную таблицу своей конференции.