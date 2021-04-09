Воронков грубо нарушил правила на Ковальчуке

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получил малый штраф во втором периоде матча плей-офф финала Восточной конференции против «Авангарда». Он грубо нарушил правила против форварда омичей Ильи Ковальчука.

Ковальчук уже уезжал на смену, когда Воронков толкнул его в спину. Нападающий упал на борт, при этом его партнеры уже открыли калитку, чтобы выйти со скамейки.