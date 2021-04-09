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Воронков грубо нарушил правила на Ковальчуке

20:22
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получил малый штраф во втором периоде матча плей-офф финала Восточной конференции против «Авангарда». Он грубо нарушил правила против форварда омичей Ильи Ковальчука.

Ковальчук уже уезжал на смену, когда Воронков толкнул его в спину. Нападающий упал на борт, при этом его партнеры уже открыли калитку, чтобы выйти со скамейки.

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