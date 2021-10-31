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Воронков дисквалифицирован на один матч за вторую драку в сезоне

14:27
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за вторую драку в сезоне, которая произошла в матче против «Трактора», информирует сайт КХЛ.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», говорится в сообщении.

21-летний Воронков в этом сезоне провел 24 матча, в которых набрал 7 (3+4) очка.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/31/491990.html

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Роман Шишов все материалы автора
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