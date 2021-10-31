Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за вторую драку в сезоне, которая произошла в матче против «Трактора», информирует сайт КХЛ.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», говорится в сообщении.

21-летний Воронков в этом сезоне провел 24 матча, в которых набрал 7 (3+4) очка.