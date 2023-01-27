Воронин заявил, что «Торпедо» не настраивалось на жесткую игру против форварда «Спартака» Хохлачева

Нападающий нижегородского «Торпедо» Кирилл Воронин после победы над «Спартаком» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда не настраивалась на жесткую игру против форварда красно-белых Александра Хохлачева.

«Мы не настраивались на такую вендетту. У нас командный хоккей, нам важен результат, мы боремся за очки, нам важно прежде всего это. Против него особое внимание было на большинстве, все-таки он лидер «Спартака», очень хорошо играет в большинстве, и мы эти моменты разобрали до игры», — цитирует ТАСС Воронина.

В предыдущем матче между этими командами 6 января Хохлачев травмировал форварда нижегородцев Александра Дарьина. Он был удален до конца игры и пропустил следующий поединок.