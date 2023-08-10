Воробьев заявил, что Зарипов феноменален на льду и умеет выигрывать

Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев отметил высокий профессионализм и лидерские качества Даниса Зарипова, прощальный матч которого прошел сегодня в Казани.

«По поводу Олимпиады... Там по-другому случилось. Я думаю, он принял для себя решение, и я не знаю, почему он не поехал в НХЛ. Но думаю, что он мог бы там играть, причем на довольно хорошем уровне. Отмечу его лидерские качества. Это игрок, который умеет выигрывать, что самое важное. Когда в 2013 году решался вопрос о подписании Даниса в «Металлург», у президента клуба оставался последний вопрос ко мне: что ты думаешь о Зарипове? Я тогда сказал, что этот человек умеет выигрывать и знает, как это делать. У него стальные нервы, он феноменален на льду. Таких ребят у нас очень мало, поэтому обязательно надо было его подписывать. И действительно, два Кубка Гагарина, которые «Металлург» имеет в своем активе, — это очень большая заслуга Даниса. Вспоминаю его стальные нервы в седьмом матче финала со «Львом», когда они вышли с Сергеем Мозякиным два в один и Данис, даже не моргнув, засадил шайбу в ближнюю девятку. Не забывайте, что это последняя, седьмая, игра серии, которая все решает. Поэтому он такой игрок, который может все и знает как. Плюс он является лидером в раздевалке и на льду», — приводит слова Воробьева Metaratings.ru.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.