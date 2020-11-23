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Воробьев считает смешной информацию о драке Прохоркина с Гольцем в самолете «Магнитки»

16:20
Николай Прохоркин. Фото Instagram
Николай Прохоркин. Фото Instagram
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал информацию о драке, которая якобы произошла между игроком клуба Николаем Прохоркиным и помощником тренера Александром Гольцем.

— Расскажите о конфликте в самолете.

— Без комментариев.

— Зачем отрицать, что он был?

— Если он и был, то я не был свидетелем. Очень сильно устал и весь перелет проспал. Но смешно же говорить, что Александр Гольц дрался с Николаем Прохоркиным.

— По одной из версий. По другой, конфликт был между Сергеем Плотниковым и персоналом.

— Ничего не могу сказать.

— Вы довольны Плотниковым? Он играет очень много, причем игровое время не снижается. Но последний раз Сергей забивал 14 матчей назад.

— Но он все равно приносит много пользы. Голы — это одна часть хоккея. Почему-то никто не замечает, что он много выходит в большинстве, уделяет большое внимание игре в обороне. Я бы не стал говорить, что Плотников не оправдывает надежд.

— Он забил меньше, чем Ламмико, а с Юхо вы решили попрощаться.

— Такая ситуация сложилась в команде, что из-за травм наших защитников нам нужно было укреплять эту линию. Договорились с Филипом Хольмом. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Ильи Воробьева читайте здесь

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