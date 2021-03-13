Воробьев считает серию «Металлург» — «Барыс» одной из самых жестких в первом круге плей-офф КХЛ
09:50
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал выход команды во второй раунд плей-офф КХЛ. В первом раунде магнитогорцы победили «Барыс» со счетом 4-2 в серии.
«В шестом матче мы смогли положиться на большинство, здорово сработало. Спасибо «Барысу» за серию, одна из самых жестких серий в первом круге. Хорошая, мужская серия», — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ.
Во втором раунде «Металлург» встретится с «Авангардом».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...