Воробьев считает, что ЦСКА не заслуживал победы в матче со СКА
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (3:6).
Московские армейцы прервали серию из 11 побед.
— Давно забыли мы это чувство — проигрывать... Не очень хорошее начало. Молодой талант [Иван Демидов] здорово разобрался два раза. Во втором периоде несколько контратак пропустили, что тоже не было в планах на игру. В третьем периоде мы пытались вернуться, сражались, но не заслужили победы сегодня, — передает слова Воробьева корреспондент «СЭ».
ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 57 очков в 40 матчах.
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Трактор – Амур
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|
СКА – ЦСКА
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|17:00
|
Ак Барс – Лада
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|
Северсталь – Динамо М
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|
Куньлунь РС – Витязь
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