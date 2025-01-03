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Сегодня, 20:15

Воробьев считает, что ЦСКА не заслуживал победы в матче со СКА

Алексей Михайлов
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

Московские армейцы прервали серию из 11 побед.

— Давно забыли мы это чувство — проигрывать... Не очень хорошее начало. Молодой талант [Иван Демидов] здорово разобрался два раза. Во втором периоде несколько контратак пропустили, что тоже не было в планах на игру. В третьем периоде мы пытались вернуться, сражались, но не заслужили победы сегодня, — передает слова Воробьева корреспондент «СЭ».

ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 57 очков в 40 матчах.

ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 40 25 15 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 40 24 16 52
5 Динамо М 41 24 17 51
6 Северсталь 41 25 16 50
7 Динамо Мн 40 22 18 49
8 Торпедо 39 17 22 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 40 16 24 37
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 39 27 12 56
2 Трактор 42 25 17 55
3 Ак Барс 39 25 14 52
4 Металлург Мг 41 24 17 50
5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 39 18 21 39
8 Сибирь 38 17 21 37
9 Нефтехимик 40 13 27 37
10 Лада 38 15 23 35
11 Барыс 43 10 33 23
12 Амур 41 9 32 23
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3.01 14:00
Трактор – Амур
 2 : 3 ОТ
3.01 17:00
СКА – ЦСКА
 6 : 3
3.01 17:00
Ак Барс – Лада
 3 : 1
3.01 17:00
Северсталь – Динамо М
 2 : 7
3.01 17:00
Куньлунь РС – Витязь
 3 : 2 ОТ
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