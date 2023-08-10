Воробьев рассказал о возможном трудоустройстве

Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о возможном трудоустройстве в следующем сезоне и отметил потенциал казанского «Ак Барса».

«Пока в КХЛ все места заняты на данный момент. Нахожусь в режиме ожидания, но я уже разговаривал с некоторыми людьми за океаном. Правда, пока еще рано говорить какие это команды, если я в итоге поеду, то тогда уже можно будет сказать», — приводит слова Воробьева Metaratings.ru.

Воробьев работал в КХЛ с магнитогорским «Металлургом» и петербургским СКА. 48-летний специалист также был главным тренером сборной России с июня 2018 по июль 2019 года.