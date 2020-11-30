Воробьев рассказал, когда Кулемин вернется в состав «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2).

«Рады, что увозим два очка. Очень много удалялись, много играли в меньшинстве, но выстояли. Восемь минут штрафа в первом периоде — это сложно объяснить, будем разбираться. Что касается дебюта Филипа Хольма — его прилет намечен на 4 декабря, потом посмотрим.

Если говорить о Николае Кулемине — пока он в Германии, четвертого числа должен прилететь, потом — по набору формы. Думаю, что он вернется в строй после паузы... Но мы уже три раза прогнозировали в этом сезоне что-то по Кулемину — и все срывалось. Поэтому не буду спешить с прогнозом», — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ.