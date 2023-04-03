Воробьев рассказал, что форвард «Металлурга» Чибисов играл в плей-офф с травмой
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, что форвард команды Андрей Чибисов играл в плей-офф КХЛ с травмой.
«Андрей Чибисов в плей-офф играл с травмой», — заявил Воробьев.
В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист провел 58 матчей за команду, набрав 27 (13+14) очков.
«Магнитка» вылетела в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
29.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
Новости