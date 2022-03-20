Воробьев: «Индивидуальные ошибки стоили нам первого периода»

Воробьев посетовал на индивидуальные ошибки после второго поражения «Магнитки» от «Авангарда»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (5:7) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

— Индивидуальные ошибки стоили нам первого периода. Готовимся к третьей игре, — отметил Воробьев.

— Насколько тяжело играть против обороны «Авангарда», которая действует так отчаянно?

— Да, действует отчаянно. Сложно. Нельзя делать свои ошибки. Когда счет 1:4, сложно играть. Моменты были, мы могли забить, сравнять и выйти вперед, но защитники всегда в последний момент ложились под шайбу. Нельзя, прежде всего, делать свои ошибки.

— Как перестраивались после первого периода? Какие слова говорили в раздевалке?

— Уровень ярости нужен такой, чтобы все брать. Примерно эти слова были сказаны.

— Какие надо сделать выводы перед третьим матчем, чтобы не повторилось провальное начало?

— Выводы будем делать. Сейчас пока все сказать не могу.

— Индивидуальные ошибки, о которых вы сказали, — следствие превосходства «Авангарда» в скорости, из-за которого игроки мешали защитникам «Металлурга» и давали меньше пространства?

— Да, мешали и давали меньше пространства.

— Корбэн Найт выиграл все ключевые вбрасывания. За пару дней невозможно натренировать этот компонент. Как тогда выигрывать эти вбрасывания?

— Два дня мы не тренируем — мы это делаем целый год. Работаем над этим. Значит, надо подбирать эти шайбы.