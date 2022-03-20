Воробьев: «Индивидуальные ошибки стоили нам первого периода»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (5:7) во втором матче серии плей-офф КХЛ.
— Индивидуальные ошибки стоили нам первого периода. Готовимся к третьей игре, — отметил Воробьев.
— Насколько тяжело играть против обороны «Авангарда», которая действует так отчаянно?
— Да, действует отчаянно. Сложно. Нельзя делать свои ошибки. Когда счет 1:4, сложно играть. Моменты были, мы могли забить, сравнять и выйти вперед, но защитники всегда в последний момент ложились под шайбу. Нельзя, прежде всего, делать свои ошибки.
— Как перестраивались после первого периода? Какие слова говорили в раздевалке?
— Уровень ярости нужен такой, чтобы все брать. Примерно эти слова были сказаны.
— Какие надо сделать выводы перед третьим матчем, чтобы не повторилось провальное начало?
— Выводы будем делать. Сейчас пока все сказать не могу.
— Индивидуальные ошибки, о которых вы сказали, — следствие превосходства «Авангарда» в скорости, из-за которого игроки мешали защитникам «Металлурга» и давали меньше пространства?
— Да, мешали и давали меньше пространства.
— Корбэн Найт выиграл все ключевые вбрасывания. За пару дней невозможно натренировать этот компонент. Как тогда выигрывать эти вбрасывания?
— Два дня мы не тренируем — мы это делаем целый год. Работаем над этим. Значит, надо подбирать эти шайбы.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|20.03
|14:30
|
Металлург – Авангард
|5 : 7
|20.03
|17:00
|
СКА – Спартак
|- : -