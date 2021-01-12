Воробьев прокомментировал победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2).

«Доволен первым периодом, в третьем периоде начали немного нервничать. Хорошо, что забили», — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Металлург» с 57 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Динамо» с 51 очками — на пятой строчке Запада.