Воробьев — о победе над «Салаватом»: «У ЦСКА получился неплохой первый период»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:0).

«Довольно неплохой первый период у нас получился. Во втором не воспользовались удалениями. Немножко игра у нас перевернулась: сами удалились, затем пришлось много обороняться. Хорошо сыграл Дима Гамзин. Гурьянов иногда, когда принимает шайбу, она у него совсем на крюке не держится. Он немножко потерял уверенность. Надеюсь, что наберет», — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ.

ЦСКА одержал седьмую победу в нынешнем сезоне. Команда из Москвы набрала 17 очков за 14 матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (12 баллов после 10 игр) занимает восьмую позицию на «Востоке».