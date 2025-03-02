Воробьев — о победе над «Торпедо»: «Хорошая и быстрая игра, высокий темп»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2).
— Хорошая и быстрая игра, высокий темп, — приводит слова Воробьева официальный сайт клуба. — В первом периоде, конечно, пропустили в меньшинстве, но все равно отыгрались. Второй период хорошо удался, потом солидно довели дело до победы.
— В эпизоде с отмененной шайбой Никита Нестеров сдвинул ворота. Как оцениваете этот момент? Насколько полезное действие было для команды?
— Полезное, если так говорить. До этого можно было не доводить. Если вернуться немного, чтобы этого момента не было, было бы полезнее.
— До плей-офф осталось восемь матчей. Команда готова физически к играм, насколько закладывается этот фундамент? Насколько разбираете игровые схемы на тренировках и применяете их в играх?
— Мы где-то уже с июля начали разбирать игровые схемы. Поэтому работаем еще восемь игр. Все время хочется быть лучше. Что надо подправлять, то подправляем в тренировочном процессе. Видео, работа над физикой. Работа идет и кипит.
ЦСКА (78 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции. Ранее армейцы гарантировали себе выход в плей-офф. «Торпедо» (66) остается восьмым на «Западе».
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