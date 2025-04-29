Хоккей
29 апреля, 18:30

Воробьев об увольнении из ЦСКА: «Мою работу уже оценили. Желаю великому клубу удачи!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ответил «СЭ» на вопрос об оценке своей работы в клубе.

Во вторник, 29 апреля московская команда объявила об увольнении 50-летнего специалиста.

— Как вы оцениваете свою работу в клубе?

— Ее уже оценили. Желаю великому клубу ЦСКА удачи! Жизнь — интересная штука, — заявил «СЭ» Воробьев.

Воробьев возглавлял ЦСКА с марта 2024 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и уступила минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии первого раунда плей-офф.

Сергей Федоров, Илья Воробьев и&nbsp;Игорь Ларионов.ЦСКА уволил Воробьева. Кто на замену — Федоров, Ларионов или кто-то другой?
  • SMdSH

    да дятлы, конечно. С абсолютно пересобранной командой неплохих результатов добился. Но дядям наверху этого показалось мало. ))))

    29.04.2025

  • Kanidzha

    обиделся

    29.04.2025

  • dinela

    "Вот и вы, Илья Петрович, уходите с ожесточённым сердцем. А ведь даже не знаете: чтобы вы могли выйти отсюда, два часа назад Жеглов рисковал жизнью. Под пулями".

    29.04.2025

  • Sergey Sparker

    Ответ настоящего мужчины. Я его даже зауважал.

    29.04.2025

