Воробьев об увольнении из ЦСКА: «Мою работу уже оценили. Желаю великому клубу удачи!»

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ответил «СЭ» на вопрос об оценке своей работы в клубе.

Во вторник, 29 апреля московская команда объявила об увольнении 50-летнего специалиста.

— Как вы оцениваете свою работу в клубе?

— Ее уже оценили. Желаю великому клубу ЦСКА удачи! Жизнь — интересная штука, — заявил «СЭ» Воробьев.

Воробьев возглавлял ЦСКА с марта 2024 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и уступила минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии первого раунда плей-офф.