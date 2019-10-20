Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал итоги матча против «Авангарда» (3:0). Специалист также подтвердил наличие травмы у Ивана Верещагина и оценил дебют воспитанника магнитогорской школы Артема Минулина, вернувшегося этим летом из-за океана.

— Очень солидные действия всей команды. В принципе, готовились очень серьезно как и к любой игре, но сегодня молодцы — это лучшая игра! Выделять кого-то очень сложно — ребята отработали как единое целое.

— Насколько сегодня было важно именно в обороне сыграть четко и надежно и помочь Василию Кошечкину?

— Наверное, на каждой пресс-конференции не уставал говорить, что такое хоккей на этих уменьшенных площадках. Прежде всего, это игра от обороны и отсутствие своих ошибок. Сегодня ребята это здорово исполнили.

— Верещагин сегодня сыграл всего три смены в первом периоде и больше не выходил. С чем это связано?

— Да, это повреждение.

— Ну и Минулин сегодня дебютировал... Как он вам?

— Приятно удивил. Дай бог, чтобы дальше так продолжал. (Юрий Ширинкин)

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