Воробьев после 3:0 над «Авангардом»: «Сегодня молодцы — это лучшая игра»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал итоги матча против «Авангарда» (3:0). Специалист также подтвердил наличие травмы у Ивана Верещагина и оценил дебют воспитанника магнитогорской школы Артема Минулина, вернувшегося этим летом из-за океана.
— Очень солидные действия всей команды. В принципе, готовились очень серьезно как и к любой игре, но сегодня молодцы — это лучшая игра! Выделять кого-то очень сложно — ребята отработали как единое целое.
— Насколько сегодня было важно именно в обороне сыграть четко и надежно и помочь Василию Кошечкину?
— Наверное, на каждой пресс-конференции не уставал говорить, что такое хоккей на этих уменьшенных площадках. Прежде всего, это игра от обороны и отсутствие своих ошибок. Сегодня ребята это здорово исполнили.
— Верещагин сегодня сыграл всего три смены в первом периоде и больше не выходил. С чем это связано?
— Да, это повреждение.
— Ну и Минулин сегодня дебютировал... Как он вам?
— Приятно удивил. Дай бог, чтобы дальше так продолжал. (Юрий Ширинкин)
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