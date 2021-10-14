Воробьев: «Пока у Хабарова роль восьмого-девятого защитника»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Хорошая трудовая победа, — считает Воробьев. — Рассчитывали на упорный матч. Здорово сыграл Василий Кошечкин, ребята отработали очень хорошо. Прибавляли от периода к периоду, а третий сыграли по счету.

— «Ак Барс» в чем-то изменился по сравнению с недавним матчем?

— В некоторых моментах они встречали чуть выше, чем в первой игре.

— Ярослав Хабаров за полтора месяца регулярки сыграл только один матч. Планируете ли в будущем заявлять его чаще?

— Все меняется быстро. Ярослав молодец, очень хорошо работает на тренировках. Пока у него роль восьмого-девятого защитника.

— Юхо Олкинуора пропускает второй матч. У него какие-то серьезные проблемы?

— Думаю, еще пару дней — и все будет нормально.