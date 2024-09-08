Воробьев — о новичках ЦСКА: «Надеемся, акклиматизация будет как можно короче. Здесь другой хоккей, другая лига»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Адмирала» (6:2).
— Третью пятерку, за исключением Исхакова, не было видно всю игру. И она практически полностью состоит из игроков, привезенных в этом году из-за океана. Есть ли опасение, что эти игроки будут проходить долгую акклиматизацию?
— Мы надеемся, что акклиматизация будет как можно короче. Здесь другой хоккей, другая лига. Может быть они думали, что если они оттуда приехали, то здесь все свалится и все будут падать перед ними, но это не так. Все ребята в команде играют, все бьются. Очень надеюсь, что это будет короткий путь и парни скоро сыграют в полную силу.
ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Адмирал» идет шестым на Востоке, имея в активе три балла. В следующем матче армейцы примут «Сибирь» 10 сентября, а «Адмирал» 17-го числа встретится дома с «Куньлунем».
Анна Бирюкова
|Восточная конференция
|И
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|0
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|3
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|4
|Сал. Юлаев
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|2
|0
|4
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|Трактор
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|2
|3
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|Адмирал
|3
|1
|2
|3
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|Металлург Мг
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|2
|2
|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
|12
|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|3
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|4
|СКА
|2
|1
|1
|3
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|8
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|10
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|11
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
|8.09
|14:30
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Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 1 Б
|8.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|0 : 2
|8.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|6 : 2
|8.09
|17:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|2 : 4