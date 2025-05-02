Воробьев — об ударе Тирни: «Сказал Долженкову ударить по рукам, но он перестарался»

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ответил на вопрос, давал ли он указание нападающему Кириллу Долженкову ударить клюшкой форварда минского «Динамо» Криса Тирни во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:5).

«Да, было. Он должен был по-другому исполнить, на вбрасывании должен был немного рубануть, но перестарался. Он немножко переборщил. Я ему сказал раз ударить по рукам, а он парень молодой, еще неопытный, начал добивать гвозди. Нам надо было послать месседж, что после 0-2 будем биться до конца. Немножко Долженков перестарался», — сказал Воробьев в эфире программы «На связи» на телеканале KHL.

В конце третьего периода Долженков несколько раз ударил клюшкой нападающего соперников Криса Тирни, после чего на льду началась потасовка. 21-летний россиянин получил дисквалификацию на один матч. По итогам серии «Динамо» вышло во второй раунд.