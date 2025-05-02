Хоккей
2 мая, 12:38

Воробьев — об ударе Тирни: «Сказал Долженкову ударить по рукам, но он перестарался»

Сергей Разин
корреспондент
Хоккеист ЦСКА Кирилл Долженков
Кирилл Долженков.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ответил на вопрос, давал ли он указание нападающему Кириллу Долженкову ударить клюшкой форварда минского «Динамо» Криса Тирни во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:5).

«Да, было. Он должен был по-другому исполнить, на вбрасывании должен был немного рубануть, но перестарался. Он немножко переборщил. Я ему сказал раз ударить по рукам, а он парень молодой, еще неопытный, начал добивать гвозди. Нам надо было послать месседж, что после 0-2 будем биться до конца. Немножко Долженков перестарался», — сказал Воробьев в эфире программы «На связи» на телеканале KHL.

Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков атакует защитника минского &laquo;Динамо&raquo; Джоша Брука.Избиение клюшкой — один матч дисквалификации. Долженкова минимально наказали за грязную игру

В конце третьего периода Долженков несколько раз ударил клюшкой нападающего соперников Криса Тирни, после чего на льду началась потасовка. 21-летний россиянин получил дисквалификацию на один матч. По итогам серии «Динамо» вышло во второй раунд.

  • там о хоккее не говорится. там говорится о.... правонарушениях! причем совершенных в общественном месте. и опасным способом. или вы считаете вполне уместным бить со всей дури по рукам хоккеиста клюшкой,рискуя нанести человеку вред здоровью? пусть бога благодарит этот дебил,что обошлось. у батьки не забалуешь. тут вам не МОСКВА. ВПАЯЛИ бы хулиганку легко

    03.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    че там он сломал то? понты Квадрата во втором раунде? ну так энто к трактаристам претензии, они тело вынесли))

    03.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а ты ищо и юрист. где в административном и уголовном кодексе РФ говорится о хоккее, цитатку приведи, мудрец))

    03.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    да у него прям так пылает праведное негодование, что память про то, как Квадрат осознанно с тем же ЦСКА дал указание выбить Нестерову, а потом со своей мерзкой улыбочкой хихикал на прессухе, отшибло напрочь. свои недоумки не пахнут)

    03.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а минский недоумок-скамеечник, который по указанию величайшего гения Квадрата выбил Нестерова - это не психопат, а лапочка и зайка, да?))

    03.05.2025

  • vladmad_75

    Мраз.ота конченая. И вот эта еврейская рожа будет и дальше в нашем хоккее вариться?

    03.05.2025

  • Raulcat-nn

    ПОЖИЗНЕННО ОБОИХ...ДОЛЖЕНКОВ УБОГИЙ ЧЕСТНОЕ СЛОВО..ЛОМАТЬ СОПЕРНИКА НА РАССВЕТЕ КАРЬЕРЫ ... У КОТОРОГО ЕСТЬ СЕМЬЯ... НИЧТОЖЕСТВО...

    02.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Комментировать не хочется и поэтому ты настрочил самый длинный коммент на ветке.:rofl::rofl::rofl:

    02.05.2025

  • Axel Pervolainen

    В белых перчатках чемпионство не заво?вывается!

    02.05.2025

  • Немальчиш

    Сыворотка правды в действии? Капните там и Ротенбергу что ли.

    02.05.2025

  • Mick Bush

    Делать то делают, только поручать такое задание нужно вменяемому игроку, который головы не теряет. А здесь тренер выбрал психопата, который всю серию вел себя неадекватно.

    02.05.2025

  • Sergei

    Конечно так поступать нельзя тем более тренеру, соперника надо уважать .

    02.05.2025

  • ivanwert123

    ДБ

    02.05.2025

  • AZ

    Если один человек может приказать сделать одну гадость, а другие ее исполнить, то почему бы не приказать сделать и другую гадость? Как ни крути, а допинговые истории пока случились именно при Воробьеве. (Если только впоследствии не всплывут факты более раннего применения)))).

    02.05.2025

  • Highlander

    Съели что то не то. Вообще,как этот козел за 90 лямов з.п.(непонятно за что) в годовщину победы опозорил ЦСКА.

    02.05.2025

  • Доктор Зло

    Мне кажется должна быть реакция лиги. Дать дисквалификацию тренеру на сезон.

    02.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Олигофрен очкастый

    02.05.2025

  • НЕнадо валить все в одну кучу. здесь разговор идет о ВОРОБЬЕВЕ и о его говнюке хоккеисте. до ентих апосля,потом

    02.05.2025

  • причем по...ДВУМ кодексам!!! РОССИЙСКИЙ-раз. БЕЛОРУССКИЙ-два. ну,а рубящие удары клюшкой вполне подпадают под УК! ХУЛИГАНСТВО...В ЧИСТОМ ВИДЕ!

    02.05.2025

  • AZ

    Илюша, так может и Седов с Каменевым перестарались просто?

    02.05.2025

  • fktrc

    Мрак! Мразь!

    02.05.2025

  • За спорт!

    минус мне поставь

    02.05.2025

  • За спорт!

    это о чем говорит, слишком исполнительные

    02.05.2025

  • Highlander

    Это же административка минимум. А за перестарался уголовка.

    02.05.2025

  • Александр Шор

    Сволочь ты а не тренер

    02.05.2025

  • к сожалению вы правы! говно ведь не тонет...

    02.05.2025

  • даже комментировать не хочется.... дичь. вообще-то по хорошему надо было бы запрет обоим на год,другой впаять на профессиональную деятельность в хоккее,да и другим наука была бы-так делать нельзя... но у нас ведь-понять,простить....

    02.05.2025

  • hant64

    Да ну, желающие найдутся платить этому бездарю деньги. Вопрос времени, скоро всплывёт.

    02.05.2025

  • Valery Petrukhin

    Надеюсь, после этого у...к останется без тренерства навсегда!

    02.05.2025

  • Т80БВМ

    И человек с таким интеллектом руководил знаменитой командой.

    02.05.2025

  • hant64

    Вот в том числе и за такие вещи тебе под зад и пнули. Заслуженно, вполне.

    02.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Многие тренеры это практикуют, но никогда не будут рассказывать об этом. Эх, Воробь?в, Воробь?в, не мне Вас учить, но лучше бы Вы промолчали.П?тр Ильич будет расстроен, да и болельщики сделают вывод.Не ожидал такого ,,признания" от титулованного тренера.Увы!

    02.05.2025

  • greyk

    Воробьев конечно дурында, что в открытую признался. Но думать, что больше никто такие приказы не раздаёт? Святоши уже канули в лету давно.

    02.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    лучшая лига в мире?)

    02.05.2025

  • мразь-другого слова не подберу! да и второму деятелю тоже очень подходит

    02.05.2025

  • МРАЗЬ!!! КОНЧЕНАЯ МРАЗЬ,что первый,что второй!

    02.05.2025

  • Mick Bush

    Я слишком хорошо думал о Воробьёве-младшем....

    02.05.2025

