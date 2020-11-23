Воробьев ответил на вопрос, планирует ли он уйти в отставку с поста главного тренера «Магнитки»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев заявил, что не задумывался об уходе из клуба из Магнитогорска.

— Тут где-то написали, что глава комбината Виктор Рашников недоволен вашей работой.

— Что тут сказать? Я главный тренер «Металлурга».

— Спрошу прямо: вы не планируете уйти в отставку?

— На данный момент у нас на два очка меньше, чем у СКА и на три, чем у «Автомобилиста», «Авангарда» и «Салавата» ... Это самый легкий путь — взять и уйти. Гораздо трудней наладить игру, выйти на хороший уровень. И я знаю, что это нам по силам. Вы же видели, что в этом сезоне у нас были очень приличные игры, в которых мы побеждали соперников, имея преимущество. Но потом наступила яма.

— И о причинах мы знаем — вирус.

— Мы последние, кто столкнулся с пандемией. Кажется, что только наша команда да «Йокерит» оставались в строю. Но, потеряв несколько игроков, сейчас очень непросто вернуть прежнюю форму. Все возвращаются со сложностями. У кого-то на первых тренировках пульс взлетает после одного рывка, кто-то не может выдержать весь матч. Во встрече с «Северсталью» пришлось выпускать на площадку Михаила Пашнина, хотя у него до этого было всего две тренировки. Я прекрасно понимаю, что это все выглядит как оправдание, но надо понимать ситуацию. Мы Пашнина-то выпустили не от хорошей жизни — в список травмированных попали Дронов и Мартынов. (Алексей Шевченко)

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