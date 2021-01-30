Воробьев отметил игру вратаря в матче против «Йокерита»
22:57
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями после победы над «Йокеритом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы знали, что соперник играл вчера. Нам нужно было хорошо начать матч, что нам в принципе и удалось.
Юхо Олкинуора сыграл здорово, сделал важные спасения. Сергей Мозякин и Василий Кошечкин не полетели с нами, у них микроповреждения. По Артему Земченку пока рано говорить», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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