Воробьев отметил игру вратаря в матче против «Йокерита»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями после победы над «Йокеритом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы знали, что соперник играл вчера. Нам нужно было хорошо начать матч, что нам в принципе и удалось.

Юхо Олкинуора сыграл здорово, сделал важные спасения. Сергей Мозякин и Василий Кошечкин не полетели с нами, у них микроповреждения. По Артему Земченку пока рано говорить», — цитирует тренера сайт КХЛ.