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Воробьев отметил игру вратаря в матче против «Йокерита»

22:57
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями после победы над «Йокеритом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы знали, что соперник играл вчера. Нам нужно было хорошо начать матч, что нам в принципе и удалось.

Юхо Олкинуора сыграл здорово, сделал важные спасения. Сергей Мозякин и Василий Кошечкин не полетели с нами, у них микроповреждения. По Артему Земченку пока рано говорить», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/30/480668.html

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