Воробьев останется главным тренером «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев остается на своем посту, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

— Конечно, прошедший сезон никак нельзя занести «Металлургу» в актив — команда лишь периодически радовала уверенной игрой, к которой наши болельщики привыкли, и тут никаких оправданий быть не может — я понимаю всех, кто болел за Магнитку, и разделяю их чувства, — приводит пресс-служба магнигорского клуба слова первого вице-президента, директора «Металлурга».

В плей-офф, после второго матча в Нур-Султане, уже дома, были какие-то шансы на результат, но индивидуальные и командные ошибки решили исходы.

Но давайте смотреть правде в глаза: вылет в первом раунде плей-офф один сезон — результат ошибок конкретного года, вылет в первом раунде два сезона подряд — следствие ошибочных решений, которые накапливались года три. После финала 2017 года результат пошел на спад, причем резко, это было видно даже по ходу следующего регулярного чемпионата, и нужно было начинать системно решать вопросы, а не пользоваться походом точечных кадровых решений. Да, есть целый комплекс проблем, которые необходимо решать, их накопилось много, и дело не только в составе игроков команды мастеров, а в структуре клуба в целом, в его внутреннем устройстве и функционировании, упущены моменты развития и соответствия современным методам работы.

Мы уже по ходу сезона начали предпринимать какие-то шаги, например, уже немало сделали для того, чтобы хоть как-то заработала вертикаль нашего клуба в отношении воспитания игроков ДЮСШ — МХЛ — ВХЛ — КХЛ. Она не даст мгновенный результат прямо этим летом, но у нас есть талантливые игроки, которых мы не имеем права терять, и именно эти парни будут определять будущее «Металлурга» в перспективе.

Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом — Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет четкое понимание происходящего. Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга» — к нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса.

Виноват ли Воробьев в провале «Магнитки»? И останется ли он в «Металлурге»?