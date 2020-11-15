Воробьев оценил игру Кошечкина после месячной паузы

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3).

— Два гола в меньшинстве пропустили, точнее один был уже после меньшинства, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Героически сражались, сравняли счет, но вчистую проиграли вбрасывание и пропустили гол. Кошечкин? Когда-то всем надо начинать, долго готовился, выходил. Михаил Пашнин вчера начал кататься.

Кошечкин, отыгравший в воротах «Магнитки», не выходил на лед с 16 октября. Ранее первый вице-президент клуба Сергей Ласьков рассказал, что он находился на самоизоляции из-за болезни.