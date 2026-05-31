Воробьев объяснил увольнения из «Металлурга» и ЦСКА
Бывший главный тренер «Металлурга» и ЦСКА в интервью «СЭ» прокомментировал увольнения из магнитогорского и московского клубов.
— Когда все шло вверх, все понимали, с чем это связано. Но потом были увольнения из «Металлурга» и ЦСКА. Как объясняете нисходящее движение?
— Давайте разбираться. Увольнение из Магнитогорска. В «Металлурге» мы сначала прошли тяжелейшую серию с «Автомобилистом». Семь матчей, но «Автомобилист» летал на самолетах, а мы постоянно ездили автобусами. Потом попали на «Авангард». Из того состава, который мы обыграли год назад в семи матчах, добавились Ткачев и Буше, находившиеся в феноменальной форме. Они свою серию закончили раньше, были свежее. Мы проиграли — меня уволили. В том же сезоне в первом раунде вылетели Кудашов, Козлов, Заварухин, но они продолжили работать. А меня уволили после второго раунда.
— В тренерской профессии главный критерий — результат.
— Так результат годом раньше был — финал. Что, нужно каждый год выигрывать?
— А вы этого не хотите?
— Все этого хотят. Но надо смотреть на ситуацию реально.
— В ЦСКА тоже ведь не получилось пройти дальше первого раунда.
— Там была новая команда, перестройка. Такие вещи быстро не делаются. И плей-офф мы начали без многих ключевых игроков — Окулова, Каменева, Гамзина.
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|Металлург Мг
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|Автомобилист
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|Ак Барс
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|1
|0
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|5
|Нефтехимик
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|0
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|6
|Сибирь
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|0
|1
|1
|7
|Авангард
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|8
|Барыс
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|9
|Адмирал
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|10
|Амур
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|11
|Трактор
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|0
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|0
|Западная конференция
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|Локомотив
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|1
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|2
|Торпедо НН
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|2
|3
|Шанхай Дрэгонс
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|4
|СКА
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|Лада
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|Динамо Мн
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|ЦСКА
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|0
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|8
|Сочи
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|0
|9
|Северсталь
|1
|0
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|0
|10
|Динамо М
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|0
|1
|0
|11
|Спартак
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|0
|1
|0
|7.09
|16:30
|Авангард – Салават Юлаев
|- : -
|7.09
|17:00
|Автомобилист – Трактор
|- : -
|7.09
|17:00
|Барыс – Сибирь
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|7.09
|19:00
|Северсталь – Лада
|- : -
|7.09
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|- : -
|7.09
|19:30
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.09
|19:30
|СКА – Динамо М
|- : -
|7.09
|19:30
|Ак Барс – Адмирал
|- : -