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6 сентября, 20:08

Воробьев — о поражении от «Северстали»: «Проиграли матч из-за своих глупых удалений»

Воробьев объяснил, почему «Металлург» проиграл «Северстали»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Первое, что я сказал, — нельзя удаляться. Мы нахватали удалений. Проиграли матч из-за своих глупых удалений.

— Почему не взяли тайм-аут, когда «Северсталь» начала отыгрываться?

— Пошли удаления. Тайм-аут не тайм-аут. Что делать, если удаляешься? По игре все было нормально. Все из-за удалений.

— Чем обусловлен выбор Эдварда Паскуале? После матча с «Торпедо» думалось, что с «Северсталью» сыграет Кошечкин.

— Василий сегодня не готов сегодня играть.

— Кто из травмированных игроков ближе остальных к возвращению в состав? Коростелев, Неколенко?

— Ближе всех Коростелев. По Неколенко: он долго еще будет.

— Никита Рожков отправлен в «Южный Урал». Какие мысли по нему?

— Он должен попадать в топ-6, но пока другие ребята сильнее. Поэтому он пока будет играть там.

«Металлург» вел со счетом 3:0 после двух периодов, однако позволил «Северстали» сравнять счет в третьем периоде и уступил в овертайме.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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