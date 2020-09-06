Воробьев объяснил отсутствие Прохоркина в матче с «Сочи». Нападающий может сыграть с «Амуром»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал разгром «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:0).

— Хорошо сработало большинство, и голы мы забили хорошие, — сказал Воробьев. — Готовимся дальше. График довольно напряженный и в этом месяце, и в следующем.

— Почему Николай Прохоркин пропускал сегодняшний матч? Когда ждать возвращения Сергея Мозякина?

— Николай отравился. Он уже чувствует себя лучше, надеюсь, что с «Амуром» будет играть. Сергей Мозякин долго не тренировался. Сегодня он бегал кросс, завтра будет работать. Как только его физическая форма позволит, естественно, он будет играть. (Михаил Скрыль)