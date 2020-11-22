Воробьев — об истории с самолетом: «Оказывается, у нас Гольц — тафгай. Ересь»
18:06
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от «Северстали» (1:4).
— Когда наносишь 44 броска и забиваешь только один гол, сложно выиграть, — отметил Воробьев. — Надо забивать, искать ключи к воротам.
Сегодня были разные броски, закрывали вратаря довольно неплохо, но шайба пока не идет в ворота.
Ротация? Пашнин и Семин сыграли, потому что в поездке мы потеряли двух защитников из-за травм: Дронова и Мартынова.
История с самолетом? Что комментировать слухи? Написано, что у нас, оказывается, Гольц — тафгай. Ересь. Что тут комментировать? (Михаил Скрыль)
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