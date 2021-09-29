Воробьев — об игре Чибисова: «Он может повесить на себя двух соперников и отдать передачу»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Начало матча сложно складывалось для нас. Очень рад, что ребята переломили ход и выжали эту победу.
— Вы заменили Юху Олкинуору на Василия Кошечкина, чтобы придать команде новый импульс?
— Да. Три шайбы — уже прилично. Заменили его, чтобы взбодрить команду.
— Почему решили доверить Юхе место в воротах с первых минут? Ждали, что после «сухаря» Кошечкин останется в воротах.
— Мы работаем каждый день. Знаем и видим, кто как себя чувствует. Общаемся с игроками. Это же не спонтанное решение. Оно прорабатывалось. Олкинуора сегодня должен был играть.
— Андрей Чибисов сегодня забил классный гол. Но согласны, что временами он сильно передерживает шайбу? Или это позволительно ему?
— Я даже требую, чтобы он держал шайбу. Он может повесить на себя двух соперников и еще отдать передачу.
— Прокомментируйте командировку в Высшую лигу Егора Коробкина и Владислава Семина. Отправили их в «Ермак», чтобы они не засиживались в «Металлурге»?
— Да. Владислав Семин однозначно долго сидит. Егор Коробкин — тоже. Кроме того, мы хотели попробовать, чтобы он сыграл в центре. Он сыграл на этой позиции полтора-два периода. Хотим попробовать переквалифицировать его.
— В его возрасте это возможно?
— Ему же не 40 лет. Егор — грамотный парень, который быстро впитывает информацию. Конечно, ему надо время, но это возможно.
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