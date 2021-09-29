Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Начало матча сложно складывалось для нас. Очень рад, что ребята переломили ход и выжали эту победу.

— Вы заменили Юху Олкинуору на Василия Кошечкина, чтобы придать команде новый импульс?

— Да. Три шайбы — уже прилично. Заменили его, чтобы взбодрить команду.

— Почему решили доверить Юхе место в воротах с первых минут? Ждали, что после «сухаря» Кошечкин останется в воротах.

— Мы работаем каждый день. Знаем и видим, кто как себя чувствует. Общаемся с игроками. Это же не спонтанное решение. Оно прорабатывалось. Олкинуора сегодня должен был играть.

— Андрей Чибисов сегодня забил классный гол. Но согласны, что временами он сильно передерживает шайбу? Или это позволительно ему?

— Я даже требую, чтобы он держал шайбу. Он может повесить на себя двух соперников и еще отдать передачу.

— Прокомментируйте командировку в Высшую лигу Егора Коробкина и Владислава Семина. Отправили их в «Ермак», чтобы они не засиживались в «Металлурге»?

— Да. Владислав Семин однозначно долго сидит. Егор Коробкин — тоже. Кроме того, мы хотели попробовать, чтобы он сыграл в центре. Он сыграл на этой позиции полтора-два периода. Хотим попробовать переквалифицировать его.

— В его возрасте это возможно?

— Ему же не 40 лет. Егор — грамотный парень, который быстро впитывает информацию. Конечно, ему надо время, но это возможно.