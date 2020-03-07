Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» (0:2) в первом раунде плей-офф. Счет в серии — 1-3 в пользу астанинского клуба.

— Совершили позиционную ошибку в обороне в первом периоде. В принципе, как ни старались забить, так и не смогли... Эта ошибка стоила нам игры, — отметил Воробьев.

— На сегодняшнюю игру вы выставили тот же состав, что и на прошлую. Чем это объяснить?

— Мы хотели играть в семь защитников. Мы верили в ребят. Мы считаем, что мы играли не хуже, чем в прошлом матче.

— Сегодня у «Металлурга» по броскам было солидное преимущество, но шайба никак не шла в ворота. Чего не хватает?

— Не хватает решающего броска, который развернет в другую сторону. (Юрий Ширинкин)