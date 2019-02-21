Воробьев - о шансах Шестеркина в плей-офф: "Будем смотреть, у нас команда"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после победы над "Нефтехимиком" (4:0) рассказал о перспективах вратаря Игоря Шестеркина в плей-офф.

- Знали, что у соперника последняя игра и что хозяева выйдут играть жестко, с настроем, - приводит слова Воробьева официальный сайт СКА. - В общем и целом хорошо ребята отработали, справились с заданием.

Возможно, второй гол стал переломным моментом встречи. Ребята молодцы, что выстояли в меньшинстве, и потом уже не ошиблись при реализации.



Мы Шестеркина поздравили с очередным нулем. Что касается его участия в плей-офф – дальше будем смотреть, у нас команда.

СКА при любом раскладе завершит регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды из Санкт-Петербурга 101 очко в 61 матче.