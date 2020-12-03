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Воробьев — о повреждении Прохоркина: «Порез над коньком довольно глубокий. Ему наложили швы»

20:30
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал волевую победу над питерским СКА (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

 — У нас была четвертая игра за семь дней с переездами, — сказал Воробьев. — Сегодня попросил ребят вытащить из себя все и еще немного. Молодцы, на характере действительно вытащили игру. Не сказал бы, что тяжело переключаться ментально после результативных матчей на такие упорные. Вопрос больше в том, чтобы у ребят хватило сил. Понятно, что настрой был боевой — знали, с кем играем, — заявил Воробьев.

 — Отсутствие Тэйлора Бека? Он приболел. Повреждение Николая Прохоркина? Порез над коньком довольно глубокий. Ему наложили швы. Пока не могу сказать, на сколько он выбыл, — сообщил главный тренер «Металлурга».

(Михаил Скрыль)

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