Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал волевую победу над питерским СКА (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— У нас была четвертая игра за семь дней с переездами, — сказал Воробьев. — Сегодня попросил ребят вытащить из себя все и еще немного. Молодцы, на характере действительно вытащили игру. Не сказал бы, что тяжело переключаться ментально после результативных матчей на такие упорные. Вопрос больше в том, чтобы у ребят хватило сил. Понятно, что настрой был боевой — знали, с кем играем, — заявил Воробьев.

— Отсутствие Тэйлора Бека? Он приболел. Повреждение Николая Прохоркина? Порез над коньком довольно глубокий. Ему наложили швы. Пока не могу сказать, на сколько он выбыл, — сообщил главный тренер «Металлурга».

(Михаил Скрыль)