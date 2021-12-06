Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от московского «Спартака» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Во всем превосходили соперника, кроме одного — самого важного — счета на табло. Соперник заблокировал много бросков, здорово сыграл вратарь. У нас было движение, но хоккей такая интересная штука: иногда ты перебрасываешь соперника в два раза, выигрываешь все вбрасывания, но, к сожалению, проигрываешь матч.

— Поедет ли Юхо Олкинуора в сборную Финляндии на Кубок Первого канала?

— Нет. У нас был договор, что он съездит на их домашний этап.

— Сегодня вторым вратарем был заявлен молодой Глеб Моисеев. Все ли хорошо с Кошечкиным? Это плановый выбор?

— Нет, не плановый. Завтра будем смотреть.

— У Василия повреждение?

— Завтра будем смотреть.