Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от «Автомобилиста» (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Тяжелое поражение, — сказал Воробьев. — Первые два гола мы привезли себе сами. Потом уже моменты были — в пустые, штанга, — но не смогли из себя достать эмоции и силы

Не реализовали моменты? Обычно этому несколько причин. И курьезные голы, которые, скажем так, немного забрали у нас психологию. И сказалась четвертая игра за семь дней с топовыми командами — силы не безграничны.

Удаление за бросок постороннего предмета на лед? Был свисток, Васе передали воду. Но один товарищ, который, видимо, забыл, что мы это обговаривали, передал ее неправильно.

Не угадали с Олкинуорой? Юхо здорово сыграл в прошлом матче, поэтому выбрали его.

Работа в паузе? У нас есть второй микроцикл, который мы запланировали. Будем работать теми, кто остался в команде.

(Михаил Скрыль)