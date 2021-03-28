Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:5, 2-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

— Нас подкосили два гола за 15 секунд, — сказал Воробьев. — Один гол в большинстве они забили, второй — мы сами себе забили. Это выбило нас из колеи. Много вещей решили серию: вбрасывания, блокированные броски от соперника. Матчи, когда мы находили пути к воротам, складывались положительно. Когда нет, мы проигрывали.

— Ваш коллега из «Салавата Юлаева» Томи Лямся сказал, что, несмотря на поражение в четвертьфинале, команда в целом провела хороший сезон. Вы можете про свою команду сказать что-то подобное? Или у вас более негативное отношение к этому сезону?

— Мы прошли на круг больше, чем последние два года. Но все равно хотелось больше.

— Вы как тренер можете сказать, пора ли Сергею Мозякину думать о завершении карьеры?

— Это вопрос к Сергею, а не ко мне. Мы готовили его к плей-офф, дали отдохнуть в регулярке. Он готовился персонально с тренером по фитнесу. Мы дали одну игру отдохнуть в серии с «Барысом», но с «Авангардом» такого позволить себе не могли.

— Сегодня ваши игроки часто промахивались из выгодных позиций. Чем можете это объяснить?

— Соперник много блокировал бросков. Шайба сегодня не шла в ворота.

— Вы верите, что с этим костяком можно идти дальше и бороться за Кубок?

— Я верю в своих ребят. Надо все проанализировать, пока все очень свежо.

(Михаил Скрыль)