КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Воробьев — о поражении от «Амура»: «По такой игре одна заброшенная шайба — очень мало»

15:08
Теги:

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение в овертайме от «Амура» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Два периода мы были однозначно лучше, но по такой игре одна заброшенная шайба — это очень мало. Конечно, удаление Андрея Чибисова на последней минуте основного времени — это ключевой момент матча. Нельзя удаляться за тридцать секунд до сирены», — цитирует Воробьева пресс-служба лиги.

После данной победы хабаровчане вышли на девятое место на «Востоке» (24 очка). Магнитогорцы же занимают пятое место (35 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/19/476066.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир