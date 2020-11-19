Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение в овертайме от «Амура» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Два периода мы были однозначно лучше, но по такой игре одна заброшенная шайба — это очень мало. Конечно, удаление Андрея Чибисова на последней минуте основного времени — это ключевой момент матча. Нельзя удаляться за тридцать секунд до сирены», — цитирует Воробьева пресс-служба лиги.

После данной победы хабаровчане вышли на девятое место на «Востоке» (24 очка). Магнитогорцы же занимают пятое место (35 баллов).