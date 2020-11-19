Воробьев — о поражении от «Амура»: «По такой игре одна заброшенная шайба — очень мало»
15:08
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение в овертайме от «Амура» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Два периода мы были однозначно лучше, но по такой игре одна заброшенная шайба — это очень мало. Конечно, удаление Андрея Чибисова на последней минуте основного времени — это ключевой момент матча. Нельзя удаляться за тридцать секунд до сирены», — цитирует Воробьева пресс-служба лиги.
После данной победы хабаровчане вышли на девятое место на «Востоке» (24 очка). Магнитогорцы же занимают пятое место (35 баллов).
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