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Воробьев — о победе над «Автомобилистом»: «Была хорошая игра уровня плей-офф — жесткая»

26 января 2021, 23:29
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после победы над «Автомобилистом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«Была хорошая игра уровня плей-офф — жесткая, бились обе команды очень хорошо. Хорошо, что в третьем периоде смогли склонить чашу весов в нашу сторону. Рады за Денниса Расмуссена, что провел очень хороший матч», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» с 65 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» — 6-я строчка и 59 баллов.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/26/480470.html

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