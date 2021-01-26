Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после победы над «Автомобилистом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«Была хорошая игра уровня плей-офф — жесткая, бились обе команды очень хорошо. Хорошо, что в третьем периоде смогли склонить чашу весов в нашу сторону. Рады за Денниса Расмуссена, что провел очень хороший матч», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» с 65 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» — 6-я строчка и 59 баллов.