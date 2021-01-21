Воробьев — о победе на рижским «Динамо»: «Во втором периоде нас переменяли»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над рижским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Было хорошее начало матча. Во втором периоде мы немного неправильно сыграли — нас переменяли, — сказал Воробьев. — Хоккей — игра инициатив. К сожалению, во втором периоде мы ее отдали.
— Во время флеш-интервью вы сказали, что Сергею Плотникову зашили губу. Означает ли это, что остальные части лица не пострадали?
— Зубы не выбиты. По сотрясению будем смотреть завтра.
— Пятидневная пауза перед выездом потребует особого подхода?
— Любая пауза требует особого подхода. Будем готовиться. Ребята немного отдохнут. Все три матча дома получились напряженными.
(Михаил Скрыль)
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