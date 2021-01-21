Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над рижским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Было хорошее начало матча. Во втором периоде мы немного неправильно сыграли — нас переменяли, — сказал Воробьев. — Хоккей — игра инициатив. К сожалению, во втором периоде мы ее отдали.

— Во время флеш-интервью вы сказали, что Сергею Плотникову зашили губу. Означает ли это, что остальные части лица не пострадали?

— Зубы не выбиты. По сотрясению будем смотреть завтра.

— Пятидневная пауза перед выездом потребует особого подхода?

— Любая пауза требует особого подхода. Будем готовиться. Ребята немного отдохнут. Все три матча дома получились напряженными.

(Михаил Скрыль)